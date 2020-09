Waarom Carl Devos de kans groot acht dat de Vivaldi-regering een ‘kibbelkabinet’ wordt

Politiek

Hoe moet het nu verder met de regeringsvorming? Kennen we straks de naam van de toekomstige premier? Halen de onderhandelaars de deadline nog om op 1 oktober een regering te vormen? Wij vroegen het aan politiek analist Carl Devos. “Die crisis met MR-voorzitter Bouchez is perfect normaal in de finale fase van een regeringsvorming”, zegt Devos. Veel belangrijker is volgens hem dat het erop lijkt “dat de nieuwe regering een kibbelkabinet zal zijn”. Als ze er al komt, want sp.a wil dat MR verdwijnt van de onderhandelingstafel