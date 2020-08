Exclusief voor abonnees

Waarom burgemeesters eerst niet en nu wél lokale maatregelen mogen nemen: “Wij zijn bezig met onze inwoners, zonder politieke last”

Cédric Maes

02 augustus 2020

19u38

Met maximaal vijf personen rond een cafétafel in Lebbeke, en mondmasker verplicht wanneer u met een cabrio door het centrum van Borsbeek rijdt. Sinds vorige week mogen burgemeesters lokaal strengere maatregelen nemen dan wat de federale overheid voorschrijft om lokale uitbraken te vermijden. Maar waarom mag dat nu wel, en werd eind juni nog een burgemeester teruggefloten toen hij mondmaskers verplichtte in de winkels in zijn stad?