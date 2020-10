Waarom blijven vrouwen bij man die hen mishandelt? Slachtoffers doen hun verhaal: "Voor klacht had ik de fut niet meer”

Waarom blijven vrouwen bij een man die hen uitscheldt, vernedert of zelfs in elkaar slaat? Het Vlaamse model Anthonia Rochus (21), die op sociale media foto's postte van haar gezicht vol builen en blauwe plekken , is lang niet het enige slachtoffer van langdurig partnergeweld. Twee andere vrouwen doen hun verhaal: "Onder zijn terreurbewind viel ik 14 kilo af. Een klacht indienen? Daar had ik de fut niet meer voor."