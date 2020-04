Waarom blijven er infecties bijkomen ondanks lockdown? Eén op de twee besmettingen vindt plaats nog voor we enig symptoom vertonen, blijkt uit nieuwe studie ADN

21 april 2020

11u33 0 Op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum hebben de wetenschappers dinsdag een recent gepubliceerde studie in Nature Medicine geciteerd die uitlegt hoe mensen elkaar toch nog kunnen besmetten in een situatie van lockdown, waarbij we afstand houden van elkaar en thuisblijven als we ziek zijn.

“De onderzoekers zijn tot een heel interessante en belangrijke vaststelling gekomen”, legde viroloog Steven Van Gucht uit. “Namelijk dat binnen dat kader 44 procent van de besmettingen al plaatsvindt in de eerste twee dagen voor het optreden van de eerste symptomen. Van de besmettingen vindt 56 procent plaats wanneer men al ziek is. Dat betekent dus dat gemiddeld één op de twee besmettingen plaatsvindt vooraleer we enig symptoom vertonen.”

De onderzoekers hebben ook aangetoond dat de besmettelijkheid het grootst is in het prille begin van de symptomen. We scheiden dan het meeste virus uit

Onmiddellijk isoleren

“De onderzoekers hebben ook aangetoond dat de besmettelijkheid het grootst is - piekt - in het prille begin van de symptomen”, vervolgde de viroloog. “We scheiden dan het meeste virus uit. Naarmate we wat langer ziek zijn, wordt er steeds minder en minder virus geproduceerd.”



“Het is dus belangrijk dat zodra we ons wat ziek voelen, als we ‘s morgens opstaan met wat keelpijn of een lichte hoest, dat we ons onmiddellijk isoleren. Dat we onmiddellijk beslissen om thuis te blijven. Het is op dat ogenblik dat men het meest besmettelijk is en dat men andere mensen gaat besmetten.”

Van Gucht roept dan ook op om eerste symptomen niet gewoon weg te wuiven. “Denk niet, het zal wel overgaan, ik zie het morgen wel aan, mij overkomt het niet. Beslis direct om thuis te blijven en contacteer uw huisarts.”

Contact tracing

“De besmettingen die gebeuren voor het optreden van de symptomen, zijn iets moeilijker om te voorkomen”, klinkt het verder.

“Een mogelijke strategie is daar juist het gaan opsporen van de contacten, de zogenaamde contact tracing. Wanneer mensen een berichtje krijgen via hun telefoon of van een arts die hen vertelt dat ze in contact geweest zijn met een besmet persoon en dat ze mogelijk zelf het virus dragen, dan kunnen zij zich op voorhand thuis isoleren zodanig dat ze ook niemand anders gaan besmetten in die twee dagen voor het optreden van de symptomen. Door dit systematisch te gaan toepassen, gaan we in de toekomst dit virus ‘in zijn kot’ kunnen houden.”

Lees ook:

Kan het coronavirus worden doorgegeven via deurklink of winkelkar? En wat doen we nu best om niet besmet te raken? (+)

65-plussers in lockdown tot herfst of volgende lente? Professor legt uit hoe we kunnen terugkeren naar normaal leven (+)