Waarom biecht seriemoordenaar Stephaan Du Lion nú pas moorden van 25 en 27 jaar geleden op?

Cédric Maes

01 oktober 2019

20u47

Na zijn bekentenissen van vandaag is duidelijk dat Stephaan Du Lion (55) uit Deurne een seriemoordenaar is. De man gaf tijdens een verhoor toe dat hij niet enkel Eve Poppe (38) heeft vermoord in 1997, maar biechtte prompt nog twee andere moorden uit 1992 en 1994 op. “Waarom seriemoordenaars meerdere mensen vermoorden, is voor elke dader anders”, klinkt het bij gerechtspsychiater Hans Hellebuyck.