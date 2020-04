Waarom alle aandacht naar nieuwe ziekenhuisopnames gaat: “Bezetting op intensieve moet nog meer dan halveren” SVM

26 april 2020

13u50

Bron: VTM Nieuws 26 Het cijfer dat nu elke dag nauwlettend in de gaten gehouden wordt, is dat van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Dat blijft nu al vijf dagen boven de 200 per dag schommelen. Zolang die teller niet onder de 100 per dag zakt , zit volgens Marc Van Ranst een heropening van de winkels op 11 mei er niet in. Premier Sophie Wilmès herhaalde die boodschap in ‘De Zevende dag’ . In het VTM Nieuws lichtte viroloog Steven Van Gucht toe waarom net dit cijfer de graadmeter vormt voor de epidemie.



“Er zijn twee redenen: het gaat om een correct en compleet cijfer”, stelt Van Gucht. “We krijgen die data binnen uit alle ziekenhuizen, dus dat toont mooi aan wat er over het hele grondgebied gebeurt. Anderzijds zegt het iets over de belasting van de ziekenhuizen. Een deel van de mensen die nu opgenomen worden, gaat doorstromen naar de intensieve zorg. Sommigen zullen misschien moeten beademd worden.”



“Het cijfer was aan het dalen, maar in de laatste dagen zien we een stabilisatie. Een duidelijke verklaring heb ik op dit moment niet. We weten niet goed wie die patiënten zijn die nu opgenomen worden. Gaat het om mensen uit de woonzorgcentra? Dan is het begrijpelijk, want daar zijn uitbraken bezig. Of zijn het veertigers, vijftigers en zestigers die besmet werden in de maatschappij? Dan zou het om een paasweekendeffect kunnen gaan. Op dit moment denk ik echter dat de oorzaak in de woonzorgcentra te zoeken is.”

Kaap van 7.000 doden overschreden

“De ziekenhuizen moeten op een normalere manier kunnen gaan functioneren”, gaat Van Gucht verder. “Momenteel liggen er iets minder dan negenhonderd Covid-19-patiënten op intensieve zorg, dat is nog veel te veel. Dat aantal moet meer dan halveren, zodat andere departementen in de hospitalen opnieuw opgestart kunnen worden.”



Vandaag werd ook de kaap van de zevenduizend doden overschreden. “Aan het tempo dat we nu halen, hoop ik tegen deze zomer onder de tienduizend te kunnen stranden. Hoe minder, hoe liever natuurlijk. Maar dat cijfer zal nog wel oplopen.”

Positief is dan weer dat minder dan 4.000 patiënten op dit moment nog in de ziekenhuizen liggen. “Het zorgpersoneel op het terrein zal die daling wel al voelen. Het blijft natuurlijk zwaar, maar de druk is van de ketel. Uiteraard speelt nu ook de vermoeidheid mee. Die mensen hebben weken in waanzinnige shifts moeten werken, dat kan ook beginnen wegen.”

