Waarom actie ‘Win uw huis’ voor Warmste Week van Studio Brussel definitief wordt stopgezet

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV De actie ‘Win uw huis’ is nu ook definitief stopgezet, nadat ze zondag al 'on hold' kwam te staan. Je kan dus geen lotje van 50 euro meer kopen en zo een gerenoveerde rijwoning in Waregem winnen. Kris Sierens en zijn gezin lanceerden de actie om Kom op tegen kanker te steunen, via de Warmste Week op Studio Brussel. “De visie van sommige mensen, ingegeven door afgunst en onwetendheid, is voor ons onbegrijpelijk”, klinkt het.

Het regende naast positieve reacties echter ook veel verwijten, vooral op sociale media. Sommige mensen dachten dat Sierens zichzelf wou verrijken met Kom op tegen Kanker als excuus. “We zijn zeer ontgoocheld over de persoonlijke negatieve impact en wensen geen verder persoonlijk risico te nemen door de actie verder te zetten”, zegt Kris Sierens. “De visie van sommige mensen, ingegeven door afgunst en onwetendheid, is voor ons onbegrijpelijk”, aldus Sierens.

“We herhalen dat deze mensen integer waren en enkel goeie bedoelingen hadden”, zegt Marc Michils van Kom op tegen Kanker. “We hebben alle begrip dat ze de actie stopzetten. Het is nu misschien zinvol dat we met zijn allen eens nadenken hoe we met elkaar omgaan”, aldus Michils.

200 deelnemers

De actie werkte zo: wie op www.winuwhuis.be een deelnameticket van 50 euro kocht, maakte kans om de woning te winnen. De lat werd op maximum 15.000 deelnametickets gelegd. Indien dat gehaald werd, ontving het koppel 400.000 euro (alle kosten inbegrepen), Kom op tegen Kanker 350.000 euro én won iemand hun huis voor 50 euro. “Er zijn op dag één van de actie net geen 200 deelnametickets geregisteerd”, zegt Kris Sierens. “We gaan al die mensen nu contacteren met de vraag of ze de 50 euro terug willen, nu de actie stopgezet is, of dat we het toch aan Kom op tegen Kanker mogen geven. We hopen op het laatste."

"Ik vraag nu om de rust te laten terugkeren. Dank aan alle mensen die ons steunden. Blijf zoveel mogelijk warme acties steunen, zodat heel veel mooie doelen een duwtje in de rug krijgen. Zo wordt het voor iedereen zeker een super Warmste Week”, aldus nog Kris Sierens.