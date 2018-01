Waarom 2018 eigenlijk vandaag pas begint

Redactie

06u55

Ook geen fut gehad de voorbije week? U bent niet alleen. "Die eerste week van het jaar is pure januari-blues", zegt een Nederlandse pedagoog, "we wíllen niet weg uit onze warme decembercocon. Vandaag - 8 januari - voelt aan als de échte eerste dag van het jaar, waarop de wekker opnieuw afloopt en we wel moéten."