Waar wordt ex-parlementslid Christian Van Eyken van beschuldigd? LDW

03 juni 2019

13u18 0 Het proces van Christian Van Eyken (64) en zijn vrouw Sylvia Boigelot (41) begint vandaag opnieuw. Van Eyken is de oud-burgemeester van Linkebeek en ex-parlementslid. Hij wordt beschuldigd van moord op de toenmalige vriend van zijn vrouw.

Het proces is al een paar keer eerder aangekondigd, maar telkens liep het mis. De feiten dateren ondertussen van een kleine vijf jaar geleden. Op dinsdag 8 juli 2014 vindt Sylvia Boigelot haar man Marc Dellea (45) dood op zijn bed. In tranen loopt ze naar de buren. “Marc ademt niet meer.” Logisch. De Italiaanse koffiehandelaar uit Laken heeft een piepklein gaatje achter zijn oor. Zo klein dat het eerst niet opgemerkt wordt. Maar de wetsdokter ziet het wel. Dellea is doodgeschoten, met een bijzonder klein kaliber. Uit het proces moet blijken of Vn Eyken en Boigelot achter de moord zitten, of niet.