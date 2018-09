Waar komt het vandaan en hoe gevaarlijk is het echt? De Afrikaanse varkenspest in vijf vragen Nina Dillen

14 september 2018

16u14 0 Voor het eerst sinds 1985 is in de provincie Luxemburg de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen in ons land. Wat betekent dat nu en moeten we ons als mensen ook zorgen maken? Vijf vragen over de besmettelijke epidemie.

1. Waar komt deze varkenspest vandaan?

In Oost-Europa woedt de Afrikaanse varkenspest al langer. Het zat er aan te komen dat het naar onze contreien zou overwaaien, maar gebeurt nu toch sneller dan verwacht, volgens Guy Vandepoel van Boerenbond. Enerzijds door een stijging van de everzwijnenpopulatie, anderzijds door groeiend contact met die gebieden via onder meer vrachtwagenverkeer. Hoe het concreet tot in Luxemburg is geraakt, moet onderzoek uitwijzen. Enkele vermoedelijke pistes zijn contact met besmette etensresten uit Oost-Europese landen via reizigers, of illegaal transport van besmette everzwijnen in het kader van de jacht.

