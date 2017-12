Waar kan u vannacht de gratis feestbus nemen? SI

16u54

Bron: VTM NIEUWS 11 Belga Archiefbeeld. Deze nacht zetten De Lijn en de MIVB extra bussen, trams en metro's in om feestvierders naar oudejaarsfeestjes te voeren en weer naar huis te brengen. Een groot deel van dat openbaar vervoer is gratis.

De Lijn zet op 150 trajecten in heel Vlaanderen tweehonderd extra bussen en trams in op oudejaarsnacht. Een deel daarvan zijn gratis feestbussen. Een overzicht van die gratis feestbussen vindt u hieronder.

Oost-Vlaanderen: de hele provincie

West-Vlaanderen: Brugge (van 31/12 om 8.00 uur tot 01/01 om 7.00 uur)

Vlaams-Brabant: de lijnen 245 (245 Brussel - Wemmel - Merchtem – Opwijk) en 288 (288 Mechelen - Kapelle-op-den-Bos)

Limburg: Alken, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Genk, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen

Op de website van De Lijn is het volledige aanbod per provincie terug te vinden.

Voor wie geen gratis bus kan nemen, voorziet De Lijn een aangepast tarief. Met een sms-ticket kan u namelijk onbeperkt reizen van deze avond 18 uur tot morgen om 23.59 uur.

Brussel

In Brussel legt ook vervoersmaatschappij MIVB vannacht extra trams en metro's in tot 2 uur. Tot 5 uur rijden er nog extra nachtbussen. Bij MIVB reizen alle pendelaars gratis tussen middernacht en 5 uur.

Wie van plan is om op de Heizel naar het nieuwjaarsvuurwerk, doet dat het beste via het station Heizel of Houba-Brugmann. Het station Koning Boudewijn is op politiebevel gesloten.

Meer info over het openbaar vervoer tijdens de oudejaarsnacht in Brussel, is terug te vinden op de website van de MIVB.