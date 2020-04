Exclusief voor abonnees

Waar is premier Wilmès? “Ze kan het zich niet permitteren om de grote leider uit te hangen”

Astrid Roelandt

14 april 2020

22u00

4

Morgen zien we haar nog eens, maar in tegenstelling tot haar Europese collega’s duikt premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de coronacrisis niet meer op dan strikt nodig is. De kritiek dat ze te onzichtbaar is, zwelt aan. Toch is haar sobere communicatie niet geheel onlogisch. “Met haar 38 zetels kan ze het zich geen speech à la Macron permitteren.”