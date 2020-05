Waar en wanneer is het dragen van mondmasker nu verplicht? HAA

04 mei 2020

07u41 0 Vanaf vandaag worden de strenge maatregelen tegen de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus voorzichtig versoepeld. Het dragen van een mondmasker speelt hierbij een rol. Maar waar en wanneer is dat nu verplicht?



De eerste fase van de exit uit de Belgische lockdown light gaat vandaag van start: onder meer naai- en stoffenwinkels mogen opnieuw de deuren openen, net als bedrijven die geen rechtstreeks contact met klanten hebben.



Covid-19 waart echter nog rond in onze maatschappij en dus is het essentieel om de basisregels niet uit het oog te verliezen. Denk aan bijvoorbeeld regelmatig uw handen wassen en 1,5 meter afstand bewaren.



Het dragen van mond- en neusbescherming is een bijkomende handeling die kan helpen bij het langzaamaan loslaten van de strenge coronaregels. In bepaalde gevallen is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf vandaag.

Waar en wanneer verplicht?

Zo moeten reizigers ouder dan 12 jaar vanaf vandaag (4 mei) verplicht een mondmasker - of een alternatief in stof - om in de tram, trein, bus en metro. En u moet het kapje al aan hebben vanaf u het station of perron betreedt. Ook in de hogesnelheidstrein Thalys is het dragen van mond- en neusbescherming voortaan verplicht.



De verplichting in het openbaar vervoer geldt ook wanneer u de enige passagier bent. Een mondmasker gaat namelijk ook de besmetting van een oppervlak tegen, meldt de FOD Volksgezondheid. U beschermt zo ook de reizigers die na u komen. Wie geen masker draagt in het openbaar vervoer riskeert een boete van 250 euro.

Op de werkvloer is het dragen van een mondkapje verplicht waar de fysieke afstand van anderhalve meter niet kan gegarandeerd worden.

Wanneer de scholen vanaf 18 mei weer deels zullen openen, wordt een mondkapje verplicht voor personeelsleden en leerlingen ouder dan 12 jaar.

Waar en wanneer aanbevolen?

Het dragen van een mondmasker wordt voorts aangeraden op (openbare) plaatsen waar het druk is en de afstand van 1,5 meter niet kan bewaard worden. Mond- en neusbescherming wordt zeker aangeraden voor wie in contact komt met een kwetsbaar persoon.

Het is belangrijk dat we mondmaskers op een correcte manier dragen



250 euro boete voor niet dragen mondmasker openbaar vervoer



