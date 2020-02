Waar bevindt storm Ciara zich nu, en hoe laat komt de kern naar België? TT

09 februari 2020

14u03

Bron: KMI, NoodweerBenelux 76 Nog tot morgenavond geldt er in heel België code oranje wegens hevige wind door storm Ciara. Het piekmoment in ons land wordt vanavond rond 22 uur verwacht.

Het KMI had eerder al voor heel België code oranje uitgevaardigd, door de hevige wind die storm Ciara met zich mee brengt. Deze namiddag lopen de rukwinden op tot snelheden tussen 90 en 110 kilometer per uur. In de vooravond kan dat lokaal zelfs 120 kilometer per uur worden.

“In de loop van de avond en volgende nacht lopen, bij de doortocht van een actief koufront en de buien die erop volgen, de rukwinden nog verder op en is er gevaar voor pieken van 100 tot 130 km/u”, aldus het KMI. Ook is niet uitgesloten dat er tijdens een eventueel onweer zeer lokaal nog hogere windpieken optreden. De kans op schade is groot in het hele land.

Morgen overdag blijft het hard waaien, maar de meest extreme rukwinden verdwijnen. Toch zijn er nog altijd rukwinden mogelijk tot rond 100 km/u. De waarschuwing van het KMI is geldig van vanmorgen 10 uur tot morgenavond 23 uur.

“We zien momenteel de felste rukwinden op de Nederlandse Waddeneilanden (120-130 km/u) en aan kust (95-110 km/u)”, zegt ook Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Meer in het binnenland variëren de windstoten nu rond 80-90 km/u in het centrum en westen en rond 70-80 km/u in het oosten. Komende uren stijgt de kans op windstoten tot 100 km/u landinwaarts. Aan de kust wordt dat 110-120 km/u. Boven de Britse Eilanden bevinden zich nu intense opgelijnde buien die vanaf 17 uur de Benelux zullen binnentrekken. We verwachten dan een verdere versterking van de windstoten.”

Je kan het huidige windbeeld live volgen op deze kaart.