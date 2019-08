Waalse werkloosheid daalt ook KVE

01 augustus 2019

20u00

Bron: Belga 0 Ook in het zuiden van het land blijft het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in dalende lijn gaan. Eind juli waren ze nog met 139.634, of 12.876 (-5,7 procent) minder dan het jaar voordien, zegt de arbeidsbemiddelingsdienst Forem.

De daling deed zich in alle categorieën voor, waaronder de jongeren in beroepsinschakelingstijd.

De werkloosheidsgraad ligt in Wallonië op 13,3 procent.

Ook in Vlaanderen is de officiële werkloosheid in juli voort gedaald, bleek eerder op de dag.