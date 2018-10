Waalse waterkrachtcentrales stilgelegd door aanhoudende droogte mvdb

25 oktober 2018

17u27

Bron: Belga 0 Waals minister voor Natuur René Collin (cdH) legt de waterkrachtcentrales in het Waals gewest tijdelijk stil door de aanhoudende droogte. Dat geldt voor alle niet-bevaarbare waterwegen, met uitzondering van stuwdammen.

“De droogte van deze zomer houdt aan. Dat zou schade kunnen veroorzaken aan de Waalse biodiversiteit, zoals het opdrogen van waterlopen, en enkele beschermde diersoorten in gevaar brengen”, zei de minister.

De waterkrachtcentrales in Wallonië moeten vanaf vandaag stilliggen, voor onbepaalde duur. Vorige week vrijdag had het Waalse crisiscentrum gezinnen al opgeroepen om verstandig water te gebruiken. Vooral in de provincie Luik en in de regio rond de Gaume, in Luxemburg, is het de laatste weken erg droog.