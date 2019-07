Waalse vrouw wordt uit huis gezet en probeert 60 (!) katten te vergassen KVDS

18 juli 2019

09u55 26 Een vrouw uit Mettet in de provincie Namen heeft een vreselijke beslissing genomen nadat ze uit haar huis werd gezet. Ze liet een briefje achter waarin ze meldde dat ze al haar katten had vergast. “Opgelet, geen stroom aanleggen voor je verlucht hebt”, klonk het.

De oudere vrouw huurde het huis al een tiental jaar en was een echte verzamelaar. Omdat ze de huur niet tijdig betaalde, besloten de eigenaars van het pand naar de rechter te stappen en haar eruit te zetten. Het waren de eigenaars die het briefje van de vrouw vonden, zo meldt Sudinfo. “Hallo. Hierbij de sleutel. Maar opgelet. Geen stroom aanleggen voor je verlucht hebt. De katten zijn vergast. Er was geen andere oplossing. Het spijt me.”

Gasfles

De eigenaars verwittigden meteen de hulpdiensten. “We zagen door het raam inderdaad een gasfles staan”, vertelde kolonel-commandant Marc Gilbert van hulpzone Val de Sambre aan RTL Info. “Maar die bleek niet open te staan. Het bleek om intimidatie te gaan. We waren wel onder de indruk toen we het aantal katten zagen dat zich binnen ophield. Zo veel dieren. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het was enorm. De dierenbescherming is ter plaatse moeten komen.”





De mensen van dierenopvang APA – Aide et Protection Animales – getuigen op Facebook over de horror die ze aantroffen in het huis. De dieren – een 60-tal – zouden al zeker twee weken aan hun lot overgelaten geweest zijn. “Toen onze vrijwilligers binnenkwamen, renden de katten op hen af”, klinkt het. “Ze waren uitgehongerd en wierpen zich op de kattenbrokken die ze meehadden. Er werd zelfs om het eten gevochten. Veel van de dieren waren extreem mager, hadden de niesziekte (waarbij hun ademhalingsstelsel aangetast wordt, red.) en waren blind aan één oog.” (lees hieronder verder)

Toen ze rondkeken, zagen de vrijwilligers dat er overal op de vloer en de meubelen uitwerpselen lagen. Ze maakten alles enigszins schoon en verzorgden de dieren ter plaatse met de hulp van een dierenarts. De katten werden ook gevaccineerd. “Na de walging, de woede en het onbegrip, moeten we nu een definitieve oplossing zoeken voor deze dieren in nood”, klonk het.

Adoptie

De opvang vraagt nu aan het publiek om financieel bij te springen voor de verzorging van de dieren en eventueel een adoptie van een dier te overwegen, zodat ze niet geëuthanaseerd moeten worden. Het is traditioneel een drukke tijd voor asielen tijdens de vakantie en ook bij APA zijn de hokken immers goed gevuld.

Het is niet duidelijk waar de oudere vrouw die in het huis woonde, zich nu ophoudt.