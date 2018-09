Waalse vrouw mag niet gerepatrieerd worden omdat ze "te veel wijntjes dronk". In ziekenhuis krijgt ze bloedvergiftiging en sterft ze Sven Van Malderen

25 september 2018

14u39

Bron: Sudpresse 2 Eind vorige maand kwam Jeanny Kapamba (66) zwaar ten val tijdens een vakantie in Slovakije. DKV Verzekeringen weigerde haar echter te repatriëren naar ons land omdat ze de avond voordien enkele glazen wijn gedronken had. In het plaatselijke ziekenhuis liep de vrouw uit Chaudfontaine vervolgens een bloedvergiftiging op, met de dood tot gevolg. "Als ze meteen naar ons land had kunnen terugkeren, zou dit nooit gebeurd zijn", vloekt haar vriend Etienne Kucsera nu.

Flashback naar 30 augustus: het koppel vliegt naar Slovakije om samen met enkele vrienden druiven te gaan plukken. Ze drinken die avond enkele glazen wijn en gaan rond 1.30 uur slapen.

Om 4 uur staat Kapamba op om naar het toilet te gaan, maar ze valt van de trap. Met zware verwondingen aan de nek wordt ze naar een ziekenhuis gebracht.

0,7 promille

Kucsera belt naar DKV, maar de verzekeraar weigert tussen te komen. Uit onderzoek bleek immers dat de vrouw 0,7 promille alcohol in het bloed had. In het afgesloten contract staat effectief dat de overeenkomst niet geldt als er 'alcoholmisbruik' in het spel is. Hoeveel dan precies 'te veel' is, staat er niet bij vermeld.

"Jeanny was aan de beterhand, tot die dekselse tiende september", aldus Kucsera. "Ze lag niet meer op haar kamer. Het personeel had haar naar de scanner gebracht omdat er een probleem opgedoken was."

"Machine ademde voor haar"

"Mijn vrouw lag nu op intensieve zorgen, blijkbaar had ze een longontsteking opgelopen. Ze kreeg drie verschillende soorten antibiotica, dat vond ik heel vreemd. Op 12 september klonk het plots dat een bloedvergiftiging de boosdoener was. Haar temperatuur bleef maar oplopen. Ze werd in een lichte coma gebracht, maar ze kon ons nog wel horen."

Kapamba zou echter steeds dieper wegzakken. "Het was de machine die voor haar ademde. Op 16 september is ze helaas overleden."

Toppunt van ironie

"Ik voel me aan mijn lot overgelaten", aldus Kucsera. "Mijn nicht heeft met de dokters gesproken omdat ik de taal niet zo goed machtig ben. Ze zeiden dat die bloedvergiftiging het gevolg kan zijn van de katheter die ze kreeg, maar dat is niet zeker."

Toppunt van ironie: DKV nam nu wel de repatriëring van het lichaam voor haar rekening. "Als ze dat meteen gedaan hadden, zou er nu niets aan de hand geweest zijn. Jeanny was 66 jaar, ze blaakte nog van gezondheid", betreurt Kucsera.

"Niet in staat om gerepatrieerd te worden"

DKV gaf eerst te kennen niet te willen reageren op individuele gevallen, maar doet het nu toch. "We willen erop wijzen dat de patiënte -naast de contractuele clausules- op geen enkel moment in staat was om gerepatrieerd te worden. Ongeacht het vervoersmiddel dus. We willen ons medeleven betuigen aan haar familie en dierbaren", laat directielid Birgit Hannes weten.

De vrouw laat twee dochters en twee kleinkinderen na. Ze zal morgen begraven worden in Chaudfontaine.