Waalse verkeersovertreder drie keer vaker op cursus gestuurd dan Vlaamse

31 mei 2018

13u28

Bron: Belga 1 Waalse rechters sturen verkeersovertreders drie keer meer op verkeerscursus dan Vlaamse. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het Belgisch kenniscentrum over verkeersveiligheid, mobiliteit en maatschappelijke veiligheid . Wie een zware verkeersovertreding maakt en voor de rechter moet verschijnen kan daarvoor als straf een boete en/of een rijverbod krijgen, maar ook op verkeerscursus worden gestuurd.

Uit cijfers van Vias blijkt dat Waalse rechters overtreders drie keer vaker op vorming sturen dan Vlaamse: in Vlaanderen volgden in 2017 ongeveer 1.000 mensen zo'n cursus. In Wallonië waren er dat meer dan 3.600. "Wat daar sowieso een bepalende factor in is, is dat die cursussen niet betalend zijn", zegt Stef Willems van Vias. "Daarnaast zijn sommige politierechters terughoudender dan andere met de maatregel." Vias pleit er donderdag voor de overtreder de cursus zelf te laten betalen, net als in de rest van Europa.

In zo'n cursus probeert Vias de verkeersovertreder inzicht te geven in zijn rijgedrag en gevolgen van overdreven snelheid. "De cursussen zijn geen wondermiddel, maar ze hebben wel degelijk effect", zegt Willems. Hij verwijst daarvoor een Britse studie over de snelheidscursus. "Onze cursus volgt ongeveer dezelfde methodologie", zegt hij. "Kort samengevat: mensen die een cursus volgen recidiveren minder dan een controlegroep die geen cursus volgt (maar enkel bijvoorbeeld een geldboete krijgt). Als ze toch recidiveren doen ze dat later en is de overtreding minder ernstig."