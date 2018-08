Waalse veetelers komen mogelijk in financiële problemen door Turkse crisis en droogte AW

19 augustus 2018

18u53

Bron: Belga 2 Sinds de heropening van de veemarkt van Ciney begin augustus is de runderprijs gedaald met tien tot twintig procent. Dat meldt de Fédération nationale du commerce de bétail (FNCBV). Voor de Waalse boeren betekent dat een verlies dat kan gaan van 100 tot 400 euro per rund, afhankelijk van de soort.

FNCBV, een Waalse organisatie van vee- en vleeshandelaars, wijt de daling aan een samenloop van factoren, zoals de droogte en de crisis van de Turkse lira. "We zien overal in Europa dat de boeren omwille van de schaarste aan gras meer koeien laten slachten, zowel melk- als vleeskoeien. De toename van het aanbod op en de verzadiging van de markt hebben de prijzen naar beneden geduwd", zegt Benoît Cassart, secretaris-generaal van FNCBV.



Turkije als belangrijke importeur

En daar komt de negatieve impact van de crisis van de Turkse munt bovenop. Turkije is traditioneel een belangrijke importeur van Europees vlees, maar door de ferme devaluatie de voorbije weken is het land gestopt met importeren. Hierdoor steeg de prijs van jonge stieren.

Nasleep van Veviba

Beide elementen komen voor FNCBV bovenop de negatieve impact in de nasleep van het schandaal rond het slachthuis Veviba in Bastenaken. Het schandaal besmeurde het imago van de hele Belgische sector waardoor ons land afzetmarkten verloor, aldus Cassart.

De daling van de runderprijs van tien tot twintig procent komt volgens hem bovenop een daling in dezelfde grootteorde sinds twee jaar op de vleesmarkt. Ook dit brengt de leefbaarheid van de sector nog meer in het gedrang, stelt de secretaris-generaal van FNCBV, die onder meer vraagt dat de verschillende bevoegdheidsniveau's hun beleid afstemmen. Bovendien gaat de dalende runderprijs gepaard met stijgende kosten voor de veetelers. De droogte zorgt bijvoorbeeld voor minder gras, waardoor de boeren meer bieten en andere vervangmiddelen moeten aanschaffen.

Cassart vreest door al deze factoren dat tegen eind dit jaar vele Waalse veetelers in financiële problemen zullen zitten.