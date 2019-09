Waalse tienerzoon stuurt 722 sms’jes voor Pia: “Met beste intenties, maar kost wel 1.400 euro”



jv

25 september 2019

09u18

Bron: Sudpresse 69 Een Waalse jongen van veertien uit Flémalle heeft meer dan zijn steentje bijgedragen voor de sms-campagne ten voordele van baby Pia. Hij stuurde maar liefst 722 sms’jes. “Vol goede bedoelingen”, zegt zijn mama Corinne, maar ze klaagt in de kranten van Sudpresse over de factuur die opliep tot meer dan 1.400 euro.

Al snel bracht de sms-actie voor de zieke baby Pia 1,9 miljoen euro op, de kostprijs van het voor haar levensnoodzakelijke medicijn. Tussen de gulle schenkers zat een nietsvermoedende tiener uit Flémalle, die voor 1.444 euro aan sms’jes verzond. “Hij deed het met de beste intenties en dacht: hoe meer sms’jes ik stuur, hoe beter voor Pia. Maar hij besefte niet dat elk sms’je hem twee euro kostte”, zegt zijn mama Corinne, die zelf ook een sms had gestuurd. Corinne kreeg een waarschuwing dat de sms betalend was, maar haar zoon niet. Voor hem was het zoals een like op Facebook, zegt zijn mama.

Haar tienerzoon kreeg volgens haar een bericht dat de sms gratis was. “Hij had niet door dat het ging om de bevestigings-sms die hij hem als antwoord gestuurd werd”, zucht Corinne. De jongen verzond 722 sms’jes, goed voor 1.444 euro. Corinne doet haar verhaal om andere ouders te waarschuwen. “Ik wil graag mensen in nood helpen, maar dan binnen mijn financiële mogelijkheden. Enkel volwassenen zouden mogen sms’en, minderjarigen niet.”

Ze sprak de operator, Orange, aan, maar die beweren niets te kunnen doen tot 25 oktober, wanneer de factuur er is. “Ik ga de factuur betwisten bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie”, aldus Corinne. “We zullen wel zien wat er van komt.”

Corinne had het gsm-abonnement van haar zoon stopgezet. Ze voegt eraan toe dat haar zoon lijdt aan dyspraxie, een motorische ontwikkelingsstoornis waardoor hij problemen heeft met zijn coördinatie en bewegingen. “Daarom heeft hij zijn gsm consant nodig. Maar Orange vraagt nu een provisie van 250 euro om zijn nummer weer te activeren.” De vader van de jongen heeft klacht ingediend bij de telecomwaakhond BIPT.