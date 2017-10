Waalse regering zoekt manier om Stéphane Moreau te verwijderen bij Nethys jv

17u55

Bron: Belga 0 Photo News Stéphane Moreau. De Waalse regering heeft een aantal voorontwerpen van decreet goedgekeurd die een herhaling van het Publifin-schandaal moeten voorkomen. De voorgestelde wetgeving biedt ook een instrument om Stéphane Moreau uit zijn functie te verwijderen. Moreau is gedelegeerd bestuurder van Nethys, de operationale poot van Publifin.

Het pakket van de regering van MR en cdH omvat strengere regels over het bestuur van pararegionale instellingen en intercommunales. Het gaat dan onder meer over vergoedingen en de verenigbaarheid van mandaten. Sommige maatregelen waren reeds aangekondigd door de vorige regering van PS en cdH, andere zijn aangescherpt.



Opvallend is dat de regering van minister-president Willy Borsus ook haar wapens tegenover recalcitrante bestuurders oppoetst. Om ze in de pas te dwingen, of desnoods te verwijderen. Zo kan de regering een speciale commissaris uitzenden om in de plaats te treden van de bestuursorganen "indien het regionale belang wordt geschaad", legde Borsus uit. De situatie van Moreau inspireerde dit luik van de hervorming.

De bevoegde minister, in dit geval Waals minister van Openbare Besturen Valérie De Bue, moet eerst onderhandelingen aanknopen met de weerspannige bestuurder. "We willen een eventueel juridisch geschil kunnen beheren", aldus Borsus, die de lopende contracten in herinnering bracht. Maar de wil om Moreau uit zijn functie te zetten blijft zichtbaar.



De Bue verklaarde de voorbije weken meermaals dat de regering Moreau weg wil bij Nethys. Moreau kwam in opspraak in het kader van de affaire bij Publifin, de Luikse intercommunale. In de nasleep ervan moest hij afstand doen van zijn burgemeesterschap in Ans en zijn lidmaatschap van de PS. Hij bleef wel steeds bestuurder bij Nethys.