Waalse regering schaart zich achter quarantaine voor wie terugkeert uit risicogebied HLA

07 juli 2020

20u23

Bron: Belga 0 De Waalse regering schaart zich achter het plan om Belgen die terugkeren uit regio's waar het coronavirus opnieuw opflakkert te laten testen en in thuisisolatie te plaatsen. Dat liet minister-president Elio Di Rupo (PS) dinsdag verstaan voor aanvang van overleg binnen de Waalse regering. Eerder schaarden ook Vlaanderen en Brussel zich al achter dat principe. De bevoegde ministers van de verschillende gewesten steken dinsdagavond de koppen bijeen op een interministeriële conferentie.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde maandagavond aan dat wie terugkeert uit gebieden waar opnieuw strengere maatregelen tegen het coronavirus worden genomen, voortaan beschouwd zal worden als een "hoogrisicocontact". Concreet betekent dat een coronatest en 14 dagen thuisisolatie, al is nog niet duidelijk hoe dat kan worden afgedwongen. In eerste instantie rekent men op de burgerzin.

Het plan komt van de Risk Management Group, die op basis van risicoanalyses uitdoktert welke beschermingsmaatregelen nodig zijn voor de volksgezondheid, maar moet in principe nog worden afgetoetst bij de bevoegde ministers van de verschillende gewesten. Dat gebeurt dinsdagavond in een interministeriële conferentie, die om 19 uur van start is gegaan.

De violen lijken alvast gelijkgestemd. Waals minister-president Elio Di Rupo liet dinsdag voor aanvang van een vergadering binnen zijn eigen regering al weten dat thuisisolatie voor de betrokken terugkeerders "verworven is", en benadrukte dat de precieze duurtijd en het eventuele verplichte karakter van de maatregel identiek moeten zijn in alle gewesten. Ook Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) is die mening toegedaan. "De preventiemaatregelen kunnen maar werken als ze in het hele land op dezelfde manier worden toegepast", klonk het. Na de interministeriële conferentie van dinsdagavond volgt woensdagochtend nog een Overlegcomité, zei Maron nog.

Nu het coronavirus onder meer in bepaalde streken van Spanje en Portugal opnieuw opflakkert, klinkt de roep om Belgen die uit die regio's terugkeren verplicht in thuisisolatie te houden steeds luider. De schrik zit erin dat het scenario van de krokusvakantie, toen veel Belgen op vakantie besmet raakten met het coronavirus, zich herhaalt. Maar een wettelijk kader om mensen van wie niet bewezen is dat ze besmet zijn verplicht in quarantaine te plaatsen, ontbreekt, zei federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) afgelopen weekend nog. Volgens Beke wordt nog "juridisch onderzocht hoe er bijkomende dwingende maatregelen genomen kunnen worden."

