Waalse regering heeft geen meerderheid meer in parlement TT

18 maart 2019

07u32

Bron: Belga 0 Het Waalse parlementslid Patricia Potigny verlaat de Franstalige liberalen en vervoegt de partij van MR-dissident Alain Destexhe. Dat schrijven La Dernière Heure en La Libre Belgique . De Waalse regering is daardoor haar meerderheid in het parlement kwijt.

De regering van minister-president Willy Borsus (MR) had bij haar aantreden in 2017 een meerderheid van 38 op 75 zetels, amper één zetel op overschot dus. De regering werd gevormd toen het cdH de PS liet vallen en verder ging met de MR.

Door het vertrek van Potigny vervalt die ene zetel en moet de regering van MR en cdH het zonder meerderheid doen, al wil Potigny wel "geval per geval" en "samen met haar collega André-Pierre Puget (een onafhankelijk parlementslid dat eerder al overstapte van de PP naar de Liste Destexhe, red.)" bekijken.

Volgens Destexhe is het niet de bedoeling om de Waalse regering te doen vallen. "We willen simpelweg onze mening geven en eventueel nog teksten aanpassen." Het Brusselse parlementslid kondigde twee weken geleden aan dat hij de MR verlaat en zijn eigen partij opricht. De Liste Destexhe is een soort Franstalige N-VA, al houden beide partijen er wel verschillende communautaire standpunten op na.