Waalse regering exporteert opnieuw wapens naar Saudi-Arabië AW

16 juli 2020

20u52

Bron: Belga 16 Twee maanden na een schorsing van de Raad van State exporteert de Waalse regering opnieuw wapens naar Saudi-Arabië. Dat melden een aantal vredes- en mensenrechtenorganisaties, die een nieuwe spoedprocedure tegen Waalse wapenexportvergunningen gestart zijn.

De Raad van State schorste begin maart de vergunningen van het Waals Gewest voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië. De zaak was volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid in kort geding ingespannen door de Franstalige Liga voor Mensenrechten, Vredesactie en de Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie.



De schorsing ging over in totaal 27 vergunningen die Waals minister-president Elio Di Rupo had uitgereikt op 9, 17, 20 en 28 december 2019. De organisaties melden nu dat uit cijfers van de Canadese douane blijkt dat er in mei voor 137,29 miljoen euro aan onderdelen van gepantserde voertuigen werd geëxporteerd van België naar Canada. In Canada worden deze Belgische geschutskoepels geassembleerd en verder geëxporteerd naar Saudi-Arabië. De Waalse minister-president zou in april en juli zes nieuwe vergunningen verleend hebben voor geschutskoepels en vuurwapens aan Saoedi-Arabië.

Geheimhouding

"Het verbaast ons dat de Waalse regering opnieuw wapens uitvoert naar een land dat zich op grootschalige wijze schuldig maakt aan schendingen van het internationaal recht. Zeker omdat deze exportvergunningen er komen amper een maand nadat de Raad van State alle vergunningen naar Saudi-Arabië geschorst had", laten de Franstalige Liga voor Mensenrechten, Vredesactie, de Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie en Amnesty International weten in een persbericht. "Het is des te onrustwekkender dat Waals minister-president Di Rupo deze vergunningen heeft verleend in alle geheimhouding.”



De vier organisaties hebben deze week een spoedprocedure opgestart bij de Raad van State om de wapenexportvergunningen te schorsen.