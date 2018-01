Waalse regering akkoord over investeringsplan van 5 miljard ep

21u31

Bron: Belga 0 BELGA Waals minister-president Willy Borsus stelde vandaag zijn ambitieus plan voor. De Waalse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor een investeringsplan van 5,03 miljard euro, verspreid over vijf jaar (2019-2024). De extra middelen zullen worden gepompt in 31 investeringsprojecten.

Het miljardenzware investeringsplan werd vandaag voorgesteld door Waals minister-president Willy Borsus (MR), die sprak van een "ambitieus plan" als antwoord op jaren van te weinig investeringen in publieke infrastructuur.

Het geld gaat naar verscheidene infrastructuurprojecten, gaande van openbare gebouwen, onderzoek, de economische transitie, energie tot investeringen in luchthavens.

Ondanks de zware investeringen blijft de Waalse regering vasthouden aan het bereiken van een budgettair evenwicht ten laatste in 2020

Zo wordt bijvoorbeeld zeventig miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van nieuwe rustoorden en crèches, gaat vijftig miljoen euro naar investeringen in telecominfrastructuur in landelijke gebieden, zal 135 miljoen euro gaan naar de energietransitie bij bedrijven en wordt honderd miljoen euro in het gasnetwerk gepompt.

Publiek-private samenwerking

De Waalse regering wil zoveel mogelijk de privésector en de lokale overheden betrekken. "Bij elk project zal worden bekeken of er publiek-private samenwerking mogelijk is", aldus Borsus.

Ondanks de zware investeringen blijft de Waalse regering vasthouden aan het bereiken van een budgettair evenwicht ten laatste in 2020. "De terugkeer naar het budgettair evenwicht is de fundering van het huis, de basis waarop we kunnen verder bouwen", zei begrotingsminister Jean-Luc Crucke. Middels een nauwe monitoring zal het plan kunnen worden versneld als de economie het goed doet, of vertraagd als de economie het minder doet.

BELGA PS-fractieleider Pierre-Yves Dermagne noemt het investeringsplan een mooie intentieverklaring.

Kritische oppositie

Het van Borsus kan op weinig enthousiasme rekenen bij de oppositie PS en Ecolo. Voor PS-fractieleider Pierre-Yves Dermagne is het niet meer dan een "mooie intentieverklaring", gebonden is aan een reeks hypothesen. Het plan van ruim 5 miljard voor de periode 2019-2024, bestaat deels uit een aantal "gerecycleerde" maatregelen van de vorige PS-cdH-regering zoals het zwembadenplan of de creatie van nieuwe plaatsen in rusthuizen. "Daarnaast vertrekt het plan van meerdere hypotheses, waaronder een akkoord van Europa over budgettaire soepelheid". Daarnaast is 2,8 miljard euro voorzien voor privaat-publieke samenwerkingsprojecten die herhaaldelijk op verzet stuiten van de Europese instellingen. Het plan moet voorts vooral worden uitgevoerd door de volgende regering. "Vóór 2019 is immers nauwelijks voorzien inzake investeringen", aldus nog Dermagne.

Voor Ecolo-fractieleider Stéphane Hazée gaat het vooral om een "communicatieplan". De uitgangspunten kunnen dan wel positief zijn, maar om echt geloofwaardig zijn moet het investeringsplan kunnen rekenen op reële en bijkomende middelen en niet gebaseerd zijn op een recyclage van eerder aangekondigde investeringen. Voor dit jaar is nauwelijks 100 miljoen of slechts 2 procent van het volledige plan voorzien. Van de 31 projecten zijn er enkele interessant, bijvoorbeeld voor hernieuwbare energie, openbaar vervoer of rusthuizen "ook al gaat het om een inventaris van wat de regering gedurende vier jaar niet gedaan heeft". Andere investeringen zijn voor Ecolo minder positief zoals de snelwegen rond de luchthavens