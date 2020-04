Waalse PS-minister: “België is gecompliceerd land om pandemie aan te pakken. Al die procedures hebben tot overlijdens geleid” HR

30 april 2020

07u24 0 Politiek De Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) vindt België “een gecompliceerd land” om een pandemie onder controle te krijgen. “Allerlei zaken, zoals de tests, hangen af van andere niveaus. Er moet dus gecoördineerd worden. De uren die nodig zijn om procedures in te voeren, hebben tot overlijdens geleid. Daarvan ben ik me bewust.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Christie Morreale (PS) doet de uitspraak vandaag in La Libre Belgique. De Waalse minister van Volksgezondheid zegt er ook dat ze wil dat in Wallonië een “massale testing” vereist wordt. Ze verwijst daarvoor naar het voorbeeld van Luxemburg. Eerder deze week liet dat land weten dat het 600.000 landgenoten en grensarbeiders wil testen. “Maar het klopt wel dat Luxemburg minder inwoners dan België telt.”

Voor het tot veralgemeende tests komt, geeft de PS-minister toe dat “we in eerste instantie bijvoorbeeld thuisverplegers en familiehulpen willen testen”. Op dit moment is het al zo dat het aantal symptomen minder belangrijk is om getest te kunnen worden. “Men moet niet per se koorts hebben”, zegt Morreale.



Van een tracingapp is de Waalse minister geen voorstander. “Die logica maakt geen deel uit van onze cultuur”, zegt ze. “Om te werken moet 60 pct van de bevolking zo'n app installeren. Maar volgens schattingen zou slechts 10 pct van de burgers dat doen. Daarnaast zijn er ook nog de ethische en juridische kwesties.”

Lees ook:

België telt acht ministers van Volksgezondheid om het virus te bestrijden. Zo ziet het complete ‘Team Corona’ eruit (+)