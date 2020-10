Waalse politica's hebben duidelijke boodschap voor Bouchez: "We zijn meer dan een quotum” SVM

02 oktober 2020

13u13

Bron: Belga 0 Zo'n twintig vrouwen uit het Waals Parlement en de Waalse regering hebben een signaal gestuurd naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. De dames uit alle politieke formaties -MR incluis- poseerden in de gangen van het parlement in Namen voor een foto. "We zijn meer dan een quotum”, luidde de duidelijke boodschap. De afbeelding werd nadien gretig op sociale media gezet.

De politica's hekelen de niet bepaald gesmaakte beslissingen van Bouchez bij de aanstelling van de nieuwe MR-ministers. Zo wilde hij afscheidnemend federaal minister Denis Ducarme naar de Waalse regering sturen. Als gevolg daarvan kreeg Valérie De Bue de boodschap dat ze kon beschikken.

De partijvoorzitter had echter het vrouwenquotum uit het oog verloren. Een derde van de Waalse regering moet verplicht uit vrouwen bestaan, maar door het vertrek van De Bue zou die regel niet meer gerespecteerd worden. Resultaat: De Bue bleef finaal op post en Ducarme moet het stellen met het het fractieleiderschap in de Kamer.

De gefaalde stoelendans zou minister De Bue met het gevoel kunnen achterlaten dat ze 'gered is' door het quotum. "We zijn meer dan een quotum", stak de groep Waalse politica's haar daarom een hart onder de riem.

Pour la bonne cause, je me découvre des talents de photographes 📸 Vous êtes, sans nul doute, beaucoup plus qu’un quota 👍🏻 https://t.co/BAqhmDDXD7 Crucke Jean-Luc(@ cruckejeanluc) link

Opvallend: ook minister van Begroting Jean-Luc Crucke (een van de MR-kopstukken in de Waalse regering; nvdr) deelde de foto via Twitter. Crucke was zelf een van de aanwezigen die het plaatje schoot. "Voor de goede zaak ontdek ik mijn talenten als fotograaf. Jullie zijn zonder twijfel zoveel meer dan een quotum." Crucke zou volgens de geruchtenmolen gisteren met zijn ontslag gedreigd hebben.

Het verzet blijft mogelijk niet bij deze actie. Er is nu in het Waals Parlement een vergadering gaande van de MR-fractieleden, bevestigen verschillende bronnen.

