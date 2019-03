Waalse onderwijsminister wil vermijden dat klimaatbrossers uitgesloten worden van examens SPS

02 maart 2019

09u22

Bron: Belga 6 Als de klimaatmarsen op donderdag nog tot in mei duren, riskeren sommige studenten meer dan twintig halve dagen ongewettigd afwezig te zijn op school. Waals minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns (cdH) wil dat er oplossingen worden gevonden om te vermijden dat de studenten worden uitgesloten van de examens. Dat zegt ze in een interview met Sudpresse.

Vorige donderdag brachten de klimaatmarsen 12.000 jongeren op de been in het hele land. "Als dit zo doorgaat, zullen we de nodige maatregelen nemen", beklemtoont Schyns. Als een student geweigerd wordt voor een examen, zal ze "tijdig actie ondernemen", ook al is het vervelend dat het steeds dezelfde vakken zijn die de dupe zijn.

Schyns gelooft dat de studenten "actief en toegewijd zijn, in tegenstelling tot het apathische beeld dat soms van hen wordt opgehangen". Ze benadrukt wel dat ze ook de nodige "verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen wat betreft hun schoolloopbaan".