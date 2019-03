Waalse onderwijsminister wil vermijden dat klimaatbrossers uitgesloten worden van examens, geen maatregelen in Vlaanderen SPS

02 maart 2019

09u22

Bron: Belga 10 Als de klimaatmarsen op donderdag nog tot in mei duren, riskeren sommige studenten meer dan twintig halve dagen ongewettigd afwezig te zijn op school. Minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap Marie-Martine Schyns wil daarom dat er oplossingen worden gevonden om te vermijden dat de studenten worden uitgesloten van de examens. Dat zegt ze in een interview met Sudpresse. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is niet van plan dergelijke maatregelen te nemen.

Vorige donderdag brachten de klimaatmarsen 12.000 jongeren op de been in het hele land. “Als dit zo doorgaat, zullen we de nodige maatregelen nemen”, beklemtoont Schyns. Als een student geweigerd wordt voor een examen, zal ze “tijdig actie ondernemen”, ook al is het vervelend dat het steeds dezelfde vakken zijn die de dupe zijn.

Schyns gelooft dat de studenten “actief en toegewijd zijn, in tegenstelling tot het apathische beeld dat soms van hen wordt opgehangen”. Ze benadrukt wel dat ze ook de nodige “verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen wat betreft hun schoolloopbaan”.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits laat weten dat er aan Vlaamse kant geen maatregelen komen voor klimaatspijbelaars die te veel ongewettigde afwezigheden verzameld hebben en daardoor uitgesloten worden van examens. “Want deze regel staat ook niet in de Vlaamse onderwijsregelgeving (codex secundair onderwijs of codex hoger onderwijs). Hoe leerlingen worden geëvalueerd staat in het schoolreglement of voor studenten in het onderwijs- en examenreglement van de instelling”, stelt ze.

“Als je spijbelt als leerling in het leerplichtonderwijs, ben je problematisch afwezig. Het is aan de school en/of de centra voor leerlingenbegeleiding om samen met de ouders duidelijk te maken dat dit invloed kan hebben op je schoolloopbaan”, vervolgt Crevits. “Als student maakt de studierichting je duidelijk of je aanwezigheid verplicht is. Als je niet aanwezig kan zijn in de les, heb je ook de verantwoordelijkheid om dit te melden en de eventuele gevolgen hiervan te dragen.”