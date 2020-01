Waalse ministers krijgen poederbrief in de bus HAA

09 januari 2020

12u09

Bron: Belga, RTBF 0 Bij verschillende Waalse ministeriële kabinetten in Namen en het naburige Jambes zijn vanochtend enveloppen met daarin een anonieme brief en wit poeder aangekomen. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door verschillende woordvoerders.

De eerste poederbrief werd naar verluidt gevonden bij Valérie De Bue (MR). Vervolgens waren andere kabinetten aan de beurt, aldus RTBF.

Na de vondst van de omslagen kwamen politie en brandweer ter plaatse en werd de antraxprocedure in gang gezet. Dat betekent dat de betrokken gebouwen tot nader order afgesloten worden en dat alle aanwezige personeelsleden ter plaatse moeten blijven. Wie met de enveloppen in aanraking is gekomen, werd afgezonderd.

Ook de ministers van de Waalse regering konden in eerste instantie hun werkplek niet verlaten. Zij waren deze ochtend in het Elysette, de hoofdzetel van de regering, bijeengekomen voor hun wekelijkse ministerraad, maar mochten kort voor de middag dan toch terug naar buiten.

In het Waals parlement, waar vanmiddag commissievergaderingen plaatsvinden, zijn geen verdachte brieven aangekomen. Verschillende lokale overheidsgebouwen, zoals het stadhuis van Namen, ontvingen wel een brief.