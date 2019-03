Waalse minister wil luchtverkeersleiding regionaliseren TVC

26 maart 2019

14u54

Bron: Belga 0 Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke wil ernstig nadenken over een regionalisering van de luchtverkeersleiding. Dat zegt hij in een reactie op de aanhoudende acties bij het autonoom overheidsbedrijf skeyes, het vroegere Belgocontrol. Daar waren er dit jaar al twaalf actiedagen. "Zo kunnen we niet verder. De luchtvaartmaatschappijen hebben nood aan stabiliteit om te kunnen werken", luidt het in een persbericht.

"Ik heb aan de Waalse luchthavenmaatschappij Sowaer gevraagd om de mogelijkheid te bestuderen" om het eigen luchtruim te controleren, stelt Crucke. De luchtverkeersleiding regionaliseren is volgens hem een "ernstige optie", omdat er ook in Vlaanderen voorstanders zouden zijn.

Nog volgens de minister benadelen de acties bij skeyes de Waalse luchthavens. De grootste hinder is er immers 's nachts, wanneer er vooral op de vrachtluchthaven van Luik activiteit is.

Dat beaamt ook Luc Partoune, de topman van Liege Airport. De protestacties zouden de bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in Luik al miljoenen euro's gekost hebben. "Deze sociale acties gijzelen al onze klanten", zegt Partoune. "Skeyes biedt niet langer de service waarvoor het betaald wordt. Het is allesbehalve normaal dat een minderheid aan luchtverkeersleiders de economische activiteit in gevaar brengt van zowel onze luchthaven, van de luchtvaartmaatschappijen en van hun klanten."

Ook Partoune pleit voor een regionalisering, en bovendien ook privatisering, van de luchtverkeersleiding.

Bij skeyes vindt er deze namiddag weer overleg plaats tussen directie en vakbonden. De liberale en christelijke bond protesteren tegen de arbeidsomstandigheden en de werkdruk. De directie sloot een akkoord over maatregelen met de socialistische vakbond, maar die zijn voor de andere bonden onvoldoende. De acties worden intussen voortgezet.