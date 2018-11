Waalse minister-president geeft Vlaanderen veeg uit de pan over wapenleveringen aan Saudi-Arabië: “Wij zijn niet van gisteren" Dood Saudische journalist Jamal Khashoggi ADN

07 november 2018

16u55

Bron: Belga 6 De Waalse minister-president Willy Borsus wil de mogelijkheden om individuele sancties te heffen tegen Saudi's in de zaak rond de vermoorde journalist Jamal Khashoggi "aandachtig onderzoeken”. Maar hij wil voorlopig niet weten van een Waals wapenembargo. "We zijn niet van gisteren”, zegt hij.

Minister-president Borsus (MR) werd vandaag in het Waals parlement aan de tand gevoeld over de Waalse wapenleveringen aan Saudi-Arabië. Dat debat laaide weer op door de zaak rond de Saudische journalist, die door een vijftienkoppig Saudisch commando in het consulaat in Istanbul is vermoord.

Veruit grootste afnemer

Een Waals embargo op wapenleveringen ziet Borsus niet zitten. Saudi-Arabië is veruit de grootste afnemer van wapenproducent FN Herstal, een belangrijke werkgever in het zuiden van het land.



Enkel als het in Europese context kan, sluit Wallonië een opschorting van de leveringen niet uit, maar minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zei na een ontmoeting met zijn Britse ambtgenoot gisteren dat daar momenteel geen goodwill voor bestaat. Individuele sancties tegen individuen, kon wel, zei hij.

Minister-president Borsus wil die piste alvast onderzoeken, maar houdt het been stijf wat de wapenleveringen betreft. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo drong daar al meermaals op aan, maar "we zijn niet van gisteren", zei Borsus vandaag.

“Beetje gemakkelijk”

"Als Vlaanderen zegt dat het een embargo op de wapenleveringen naar Saudi-Arabië wil, dan gaat het om wat Wallonië produceert, maar niet om de wapens en onderdelen met dubbele eindbestemming die Vlaanderen aan Saudi-Arabië levert. Dat is een beetje gemakkelijk", gaf hij Vlaanderen een veeg uit de pan.

Wallonië wil "de diplomatieke weg bewandelen" om de zaak te doen bewegen en "proactief meewerken aan een gemeenschappelijk Europees standpunt", zei Borsus nog. "We blijven pleiten voor een Europees embargo, terwijl we andere pistes zoals individuele sancties aandachtig bestuderen.”