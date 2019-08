Waalse man koopt schilderij voor 500 euro. Het blijkt plots meer dan 30 miljoen waard te zijn KVDS

07 augustus 2019

19u17

Bron: Belga, La Meuse, Le Soir, BFM.TV 0 Een man uit de Waalse stad Verviers bij Luik is op een opmerkelijke manier beloond voor een goede daad die hij stelde. Hij kocht voor 500 euro een schilderij van iemand die in geldnood zat en nu blijkt het meer dan 30 miljoen euro waard te zijn. Dat schrijven de kranten van SudPresse.

De aankoop zou 10 jaar geleden gebeurd zijn. De man zou geen enkel idee gehad hebben dat het om een meesterwerk ging, aldus de kranten van SudPresse.

Onfortuinlijk

Hij leerde toen in een horecazaak in Herstal een man kennen met financiële problemen. Ze raakten aan de praat, konden het met elkaar vinden en daarop hielp de man zijn onfortuinlijke kameraad met het vereffenen van enkele rekeningen. Vervolgens liet hij zich ook een kunstwerk verkopen. Het ging om een portret van Jezus en hij betaalde er 500 euro voor.





Geïntrigeerd door het werk, liet de nieuwe eigenaar het zien aan een kennis die amateurkunstenaar was. Die vertelde hem dat het wel eens waardevoller kon zijn dan hij dacht. Daarop liet hij het de afgelopen jaren door verscheidene experts bekijken. En die waren het met de amateurkunstenaar eens.

Volgens kunstenaar en restaurateur Edgar Arens heeft het schilderij ‘Ecce homo’ verscheidene kenmerken die doen denken aan Rembrandt. Baudouin van Steenberghe van La Chambre Belge des Experts en oeuvres d’Art in Brussel noemt het “een uitzonderlijk werk” en schat het op maar liefst 30 miljoen euro.

Opmerkelijk: de man heeft besloten om het schilderij te verkopen en zal een deel van het geld investeren in zijn favoriete voetbalclub. Het is niet duidelijk welke dat is. Momenteel wordt het kunstwerk veilig bijgehouden in een kluis van een bank.