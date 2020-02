Waalse man die mensen met kettingzaag bedreigde raakt gewond door “accidenteel afgevuurde politiekogel” ADN

02 februari 2020

10u06

Bron: Belga 0 Een man is afgelopen nacht in Heer, een deelgemeente van Hastière in de provincie Namen, slachtoffer geworden van een "accidenteel schot" door de politie. Dat meldt het parket van Namen. De dronken man raakte lichtgewond aan de schouder. Hij had eerder tegenover anderen bedreigingen geuit met een kettingzaag.

De man werd opgepakt in zijn woning in Heer. Hij zou er tegenover de politiemensen gedreigd hebben een geweer te gebruiken en zijn hond op hen af te sturen. Een van de politiemensen loste vervolgens accidenteel een schot.



Omdat de man dronken was, zou hij pas in de loop van vandaag verhoord kunnen worden.