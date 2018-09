Waalse landbouwers vrezen het ergste nadat varkenspest is vastgesteld bij everzwijnen Redactie

Bron: Belga 0 De federatie van de Waalse landbouw (FWA) en de Waalse landbouworganisatie FUGEA vinden dat er adequate beslissingen zijn genomen nadat er varkenspest is vastgesteld bij twee everzwijnen in de provincie Luxemburg, maar ze vrezen het ergste voor de landbouwers.

"Er zijn correcte beslissingen genomen om verder besmettingen te voorkomen, maar het blijft een zware klap voor de betrokken boeren, die belangrijke inkomsten dreigen te verliezen", stelt de voorzitter van de FWA, Joseph Ponthier, vrijdag. "We maken ons ook zorgen over de export van varkensvlees aangezien enkele landen al extra controles vragen, ook al wordt de ziekte niet overgedragen door de mens."

De voorzitter van FUGEA, Philippe Duvivier, maakt zich ook zorgen over de economische gevolgen voor de boerderijen. Het is volgens hem dringend tijd voor duidelijke regels over de populatie everzwijnen in Wallonië zodat de landbouwers niet langer "slachtoffer zijn van de gezondheidsrisico's die ze niet zelf hebben veroorzaakt". Hij roept de autoriteiten en de jagers op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Tegelijkertijd pleit Duvivier voor extra maatregelen om in de toekomst een duidelijke visie over veeteelt te hebben. Hij roept de autoriteiten op om boerderijen waar dieren in open lucht zitten en die gespecialiseerd zijn in biologische landbouw, extra te blijven ondersteunen aangezien "zij het al moeilijk hebben en als eerste slachtoffer dreigen te worden van deze nieuwe crisis".