Waalse jongeren-klimaattop afgelast na slechts drie inschrijvingen mvdb

26 juni 2019

23u48

Bron: Belga 0 Een driedaagse klimaattop voor jongeren in Namen is begin juni afgelast wegens te weinig deelnemers. Dat heeft het AwAC, het agentschap bevoegd voor luchtkwaliteit en klimaat in Wallonië, vandaag bekendgemaakt.

Bedoeling van de top was jongeren de kans te geven om in debat te gaan met een tiental deskundigen en samen concrete maatregelen rond het klimaat uit te denken. Hun bevindingen zouden later aan het Waals parlement worden voorgelegd, aldus het kabinet van Jean-Luc Crucke (MR), de ontslagnemende Waals minister voor Klimaat.



Geïnteresseerde jongeren moesten zich voor 2 juni inschrijven op een website. De initiatiefnemers verwachtten een honderdtal inschrijvingen, maar uiteindelijk deden slechts drie jongeren dat. Zulke geringe interesse had AwAC niet verwacht, waarop de klimaattop werd geannuleerd. “Uiteraard zijn we teleurgesteld. Misschien schortte er iets aan onze communicatie. Het was misschien niet het juiste moment.”, verklaarde AwAC-voorzitter Stéphane Cools. De middelbare scholieren waren begin juni allicht druk bezig met te blokken voor de examens, lijkt ons.

