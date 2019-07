Waalse jongen (12) per ongeluk gedood door schot uit loodjeskarabijn

SVM

08 juli 2019

10u39

Bron: Belga

0

Een tiener uit het Henegouwse Les Bons Villers is per ongeluk om het leven gekomen door een schot uit een loodjeskarabijn. Het incident deed zich vorige week voor in Villers-la-Ville, bevestigt het parket van Waals-Brabant.