Waalse intercommunale test enkel nog patiënten met COVID-symptomen PVZ

11 oktober 2020

19u36

Bron: BELGA 0 Omdat de coronatestcentra die beheerd worden door de Waals intercommunale Vivalia de toestroom van de voorbije dagen niet meer aankunnen, zullen van 13 tot 16 oktober enkel nog die mensen getest kunnen worden die coronasymptomen vertonen en die doorgestuurd zijn door hun huisarts. Het zal dus tijdelijk ook niet meer mogelijk zijn om alle hoogrisicocontacten van bevestigde gevallen te testen.

Vivalia is een intercommunale in het zuiden van het land. Vierenveertig gemeenten uit de provincie Luxemburg en drie uit de provincie Namen zijn erbij aangesloten. Alle ziekenhuizen in de provincie Luxemburg werken onder de koepel van Vivalia.

In de testcentra in Aarlen, Libramont en Marche werden sinds afgelopen donderdag gemiddeld meer dan 2.000 aanvragen per dag voor een coronatest geregistreerd. Honderden personen moeten momenteel wachten om zich te laten testen.

Daarom verstrengt Vivalia tijdelijk zijn testcriteria. Niet alleen worden de testen voorbehouden aan patiënten met symptomen, ook zal verplicht een afspraak moeten worden gemaakt en zullen mensen die naar het buitenland vertrekken niet meer aan een test onderworpen worden.

