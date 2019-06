Waalse groenen pleiten voor ‘klaproos-regering’: minderheidskabinet PS-Ecolo met ministers uit middenveld TT

17 juni 2019

08u41

Bron: RTBF, Le Soir 0 Rood, groen, en open voor de buitenwereld. Met dat beeld van een klaproos pakt Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet vanmorgen groot uit in de Franstalige media. Nollet pleit ervoor om alvast op Waals vlak een minderheidsregering van PS en Ecolo te vormen, die aangevuld wordt met ministers vanuit het middenveld en steun zoekt bij een aantal oppositieverkozenen.

Nadat het cdH zichzelf naar de oppositie verwees en de gesprekken tussen de PS en de PVDA definitief mislukt lijken, blijven er in Wallonië niet meer zo heel veel opties over voor de regeringsvorming. De PS kan in zee gaan met de MR en heeft genoeg aan die ene partij voor een meerderheid. Ook Ecolo, de grote winnaar van de verkiezingen, kan erbij, maar is wiskundig niet nodig.

Bij de groenen leeft dan ook de vrees dat ze er wel eens van tussen zouden kunnen vallen aan Waalse kant. En dus lanceert covoorzitter Jean-Marc Nollet vanmorgen een opvallende oproep: vorm een minderheidsregering PS-Ecolo, waarbij enkele ministerposten voorbehouden zijn voor de ‘société civile’, het middenveld zeg maar.



“We kunnen van de huidige politieke beperkingen ook een kans maken”, zegt Nollet in een mededeling. “Ik heb de laatste dagen heel wat contacten gehad in de rijke vijver van het Waalse middenveld. Net als veel andere actoren kunnen wij moeilijk aanvaarden dat zowel PS als MR incontournable zijn geworden.” Volgens Nollet is de vorige Waalse regering, die eerst bestond uit de PS en het cdH en later uit de MR en het cdH, “zwaar afgestraft” en is de kiezer ontgoocheld in de traditionele politiek.

Daarom moet er “een nieuw contract komen, dat ecologisch, sociaal en democratisch” is. “Dat nieuwe contract moet er komen met het middenveld. Concreet zouden we een aantal onafhankelijke ministers hebben die garant staan voor de uitvoering van een ‘Verklaring van Algemene Politiek’.”