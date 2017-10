Waalse gemeenten vechten taxshift aan bij Grondwettelijk Hof 06u44 0 thinkstock De Waalse vereniging van steden en gemeenten (UVCM) is in september 2016 naar het Grondwettelijk Hof gestapt om bepaalde onderdelen van de taxshift van de federale regering nietig te laten verklaren. De vereniging viseert niet de maatregelen die koopkracht van werknemers verhogen, maar klaagt wel de "ongelijkheid" tussen de private en publieke bedrijven binnen dezelfde sectoren aan. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure vandaag.

De UVCM klaagt aan dat de lokale besturen niet de vruchten kunnen plukken van de maatregelen uit de taxshift die de werkgeversbijdragen verminderen. "Er is een ongelijkheid tussen de private en publieke sector in de domeinen waar ze elkaar beconcurreren, zoals de thuiszorg en rusthuizen", zegt Marc Barvais, voorzitter van het OCMW van Bergen. Volgens UVCM bestaat het risico dat de publieke sector daardoor tot 40 miljoen euro per jaar zou mislopen.

Compensatie voor publieke sector

Het doel van het beroep bij het Grondwettelijk Hof is niet de vernietiging van de taxshift, maar wel het verkrijgen van een "compensatie voor de publieke sector", luidt het. Er lopen al anderhalf jaar onderhandelingen met het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), die voorlopig weinig succesvol zijn.