Waalse formatie - Ecolo spreekt van "scharniermoment" en "zeer nuttige ontmoetingen"

27 juni 2019

Bron: Belga

"De ontmoetingen die we tot nu toe gehad hebben waren bijzonder nuttig. Zo hebben we de vinger kunnen leggen op punten die we vergeten waren", verklaarde Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet in het Parlement van de Franse Gemeenschap, waar het duo PS-Ecolo nog de hele dag ontmoetingen heeft met het middenveld in het kader van de coalitieonderhandelingen op het niveau van Wallonië en de Franse Gemeenschap. De ontmoetingen vandaag stonden in het teken van de gemeenschapsbevoegdheden.