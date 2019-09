Waalse en Franstalige onderhandelingen in allerlaatste rechte lijn TT

09 september 2019

12u23

Bron: Le Soir, Belga 0 De onderhandelaars voor de vorming van een Waalse en een Franstalige regering hebben tot kort voor 6 uur vanmorgen vergaderd om de laatste knopen door te hakken. Om 14 uur zitten de onderhandelaars van PS, MR en Ecolo een allerlaatste keer samen, nadien zou er een persconferentie volgen. De drie partijen hebben alvast hun politieke bureaus samengeroepen vanavond.

Bedoeling zou zijn om na enkele uren rust deze namiddag de verschillende teksten een allerlaatste keer te overlopen. De onderhandelaars willen in elk geval dat de nieuwe Waalse en Franstalige regeringsploegen de eed hebben afgelegd voor de Fêtes de Wallonie, komend weekend in Namen. Laatste knelpunten waar vannacht over vergaderd is, zou vooral de Waalse wapenexport geweest zijn.

Eens alles in kannen en kruiken is, kunnen de drie partijen PS, MR en Ecolo hun achterban raadplegen voor de goedkeuring van paars-groen. Om 17.30 uur komt het politieke bureau van Ecolo samen, om 18 uur blazen zowel PS als MR verzamelen. Bij de socialisten en liberalen wordt er weinig tegenstand verwacht, maar vooral bij Ecolo blijft het nog afwachten wat de militanten vinden van een coalitie waarin de groenen mathematisch niet nodig zijn.



Na de inhoudelijke goedkeuring kan ook de verdeling van de ministerposten beginnen. Vraag is wat PS-voorzitter Elio Di Rupo zal doen: blijft hij partijvoorzitter en federaal PS-onderhandelaar, of trekt hij naar Namen als nieuwe Waalse minister-president? Zelfs een piste waarbij Di Rupo de drie posten zou blijven combineren, is niet uitgesloten. De MR zou de minister-president van de Franstalige gemeenschap mogen leveren, waarbij vooral de naam van Willy Borsus valt. Hij zou ook de post van MR-voorzitter kunnen overnemen van Charles Michel, die die functie alvast stopzet eens de regionale Waalse regeringen rond zijn.

Ter herinnering: paars-groen was niet de gedroomde constellatie van PS en Ecolo. Zij wilden in eerste instantie een “zo progressief mogelijke coalitie” tot stand brengen. Hun poging botste al gauw op de aankondiging van het cdH om voor de oppositie te kiezen en een njet van de PVDA. Ze probeerden zelfs steun te zoeken in het parlement voor een project waarbij ze via overleg met het middenveld een regeerakkoord zouden schrijven, maar dat bleek al snel een doodgeboren kind. Het was uiteindelijk begin deze zomer dat de MR, de op één na grootste partij in het zuiden van het land, aan de onderhandelingstafel werd uitgenodigd. Sindsdien verlopen de onderhandelingen in de grootste discretie.