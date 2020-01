Waalse boeren voeren morgen sensibiliseringsacties aan supermarkten HLA

24 januari 2020

18u55

Bron: Belga 0 Landbouwers aangesloten bij de Waalse landbouwfederaties Fédération wallonne de l'agriculture (Fwa), Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) en Union des agricultrices wallonnes (UAW) plannen morgen sensibiliseringsacties aan supermarkten in heel Wallonië. Dat melden ze vandaag.

"Met de actie willen we de consument eraan herinneren dat de prijzen die we krijgen voor onze producten beneden onze productiekosten liggen", zegt Fwa-voorzitster Marianne Streel. "We maken in de meeste landbouwbedrijven een dramatische situatie mee."

De landbouworganisaties vragen een betere verdeling van de marges in de keten.