Waalse boer: "Als wolvin Naya in de buurt van mijn schapen komt, schiet ik haar neer"

24 januari 2018

12u22

Bron: La Meuse 0 Niet iedereen is dol op Naya. Nadat de wolvin afgelopen week twee schapen doodbeet en één dier in het Antwerpse Meerhoudt verwondde, zijn boeren in heel het land extra waakzaam. Zo ook de Waalse veefokker Pascal Huet die met zijn kudde in de provincie Luik woont. Hij vertelde aan de Franstalige krant La Meuse dat hij zeker zal schieten moest hij oog in oog met Naya komen te staan.

Veefokkers zijn niet blij met de aanwezigheid van Naya in Vlaanderen en Nederland. Zeker niet nu zeker is dat ze achter de dodelijke aanval op twee schapen zat vorige week. Dat de kans groot is dat ze zich nog eens te goed doet aan wild of vee, stemt veefokkers aan de andere kant van de taalgrens ongerust. Het dier kan makkelijk 70 kilometer op één nacht afleggen, dus hun vrees dat Naya naar Wallonië trekt is niet ongegrond. Pascal Huet heeft een boerderij in Omal in de provincie Luik en is geen moment gerust meer. "Het is een beetje schandalig, Naya voedt zich met schapen, maar mogelijk ook met klein of groot wild. Ik ben ook een jager. Het klein wild hier in de buurt is al aan het verdwijnen, en we kunnen weinig doen om onze schapen te beschermen tegen de wolf. Zo'n dier kan namelijk makkelijk een omheining omzeilen ."

Financiële kater

"Als Naya mijn dieren wil aanvallen en ik ben in de buurt, dan zal ik zeker de trekker overhalen. Ik ga niet zonder ingrijpen toekijken hoe ze mijn schapen aanvalt." Dat de wolf een beschermde diersoort is, houdt Huet niet tegen. “Ik heb al verschillende wedstrijden met mijn beesten gewonnen. Ik heb een unieke collectie dieren. De Waalse regering heeft wel een budget vrijgemaakt voor boeren wiens dieren aangevallen worden, maar die compensatie zal nooit de waarde van mijn prijsbeesten evenaren. Ik ben 54 jaar, ik kan je verzekeren dat ik niet zal aarzelen om Naya te doden, ook al zal me dat in de problemen brengen. Iemand die de wolf neerschiet om zijn eigen kudde te redden zal veroordeeld worden alsof hij een mens van het leven heeft beroofd, dat is schandalig."

Meer wolven op komst

Zijn collega Thierry Villers uit Dion-Valmont spreekt iets zachtere taal. “Het is nooit leuk om dieren uit je kudde te verliezen. Het is ook maar logisch dat we een schadevergoeding krijgen na een aanval. De waarde van een bijzondere ooi kan wel tot 3 à 4.000 euro oplopen. Het probleem is dat we dat bedrag nooit van de overheid zullen krijgen als voor een schaap. Naya zal zich waarschijnlijk ook voortplanten, dus er zullen zeker en vast meer wolven in onze streek komen.”

