Waals minister van Volksgezondheid Greoli wil tabak uit warenhuizen bannen

22 mei 2018

17u36

Waals minister van Volksgezondheid Alda Greoli (cdH) wil dat de warenhuissector nadenken over de verkoop van tabak. Op termijn wil ze dat er geen tabakswaren meer verkocht worden in grootwarenhuizen. Tegelijk moeten er conventies over meerdere jaren komen om de strijd tegen tabak te steunen. Dat staat in het eerste Waals anti-tabaksplan dat Greoli dinsdag voorstelde.

"Vandaag is tabak verkrijgbaar in alle grootwarenhuizen, terwijl net de beschikbaarheid en de nabijheid van verkooppunten een invloed hebben op de consumptie", aldus de minister, die alle actoren vraagt om in het belang van de gemeenschap na te denken over het einde van de tabaksverkoop in grootwarenhuizen. Dat moet leiden tot het 'denormaliseren' van tabak en het ondersteunen van het Waals preventiebeleid.

Vrijwillig optreden

Alda Greoli wijst erop dat tabakswaren vandaag reeds taboe zijn in de warenhuizen in Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. In Nederland en België heeft Kruidvat onlangs beslist geen sigaretten of tabak meer te verkopen. De minister is er zich bewust van dat dergelijke maatregel een kost inhoudt voor de distributiesector, ook al ligt de maatschappelijke kost van roken vele malen hoger. Maar indien de sector zelf niet vrijwillig optreedt, wil ze naar de federale regering stappen.

Het anti-tabaksplan voorziet ook dat er meerjarenconventies afgesloten worden om de actoren in de strijd tegen tabak te ondersteunen. Voor de periode 2019-2022 kunnen de actoren rekenen op in totaal 822.000 euro per jaar.

Grootwarenhuizen geviseerd

Gedelegeerd bestuurder van Comeos, de federatie van de Belgische handel en diensten, Dominique Michel, wijst erop dat de verkoop van tabak in grootwarenhuizen reeds "erg strikt gereglementeerd is" en dat de tabakswaren reeds buiten het bereik van de klanten worden gehouden. "Als minister Greoli een gezondheidsmaatregel wil nemen, moet ze het totaal van de handelaars viseren, en niet enkel een deel, de grootwarenhuizen", vindt hij.