Waals minister-president wil Wallonië weer op de rails: "We lopen 14 jaar achter op Vlaanderen. Geef me vijf jaar de tijd" FT

23 september 2018

07u00

Bron: De Zondag 0 Waals minister-president Willy Borsus (MR) geeft Wallonië vijf jaar de tijd om de kloof met Vlaanderen kleiner te maken. Dat zegt hij in een interview met 'De Zondag'. "Niet alle achterstand zal opgehaald zijn, maar de relance moet wel duidelijk zijn."

Willy Borsus volgde op 28 juli vorig jaar Paul Magnette (PS) op als Waals minister-president. Een jaar later klopt hij zichzelf op de borst. "In ruim een jaar tijd hebben we meer dan tweeduizend maatregelen genomen waarvan veertig grote hervormingen om Wallonië weer sterker te maken. U weet het: Wallonië kent bijzondere problemen inzake economische groei, infrastructuur en werkloosheid", klinkt het in 'De Zondag'. Zo bedraagt de werkzaamheidsgraad in het zuiden van ons land amper 63%, Vlaanderen haalt net de Europese doelstelling van 73%. Borsus wijdt het slechte Waalse cijfer voor een groot deel aan de socialisten. "Zij besturen Wallonië al sinds 1980. Zij hebben niet de juiste keuzes gemaakt. Ik zie bijvoorbeeld dat 25% van de mensen hier in armoede leeft, of dat risico loopt. Dat is problematisch."

De Waalse minister-president liet zich eerder al verleiden tot de uitspraak dat Wallonië "veertien jaar achter loopt op Vlaanderen" en dat herhaalt hij nu nog eens. "Het klopt inderdaad. Let op: niet alles is slecht. Ik zie veel sectoren die durven bloeien, durven vernieuwen. Ook de export groeit." Maar de weg is nog lang, geeft hij ook toe. "Het is mijn ambitie om deze regio weer in de Europese middenmoot te krijgen. Geef mij daarvoor vijf jaar. Dan moet de herstelbeweging zichtbaar zijn voor iedereen. Ik zeg niet dat we in die periode alle achterstand zullen opgehaald hebben, maar de relance moet wel duidelijk zijn. Wallonië moet opnieuw op de rails staan. Dát wordt de grote uitdaging voor de volgende legislatuur.