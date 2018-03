Waals minister-president Magnette: "Ik zie niet hoe PS met N-VA kan besturen" avh

18 maart 2018

13u47

Bron: Belga 0 Gewezen PS-voorzitter en Waals minister-president Paul Magnette ziet de PS niet besturen met de N-VA, gezien de sociale achteruitgang in het land op initiatief van de federale regering waaraan deze partij deelneemt. Dat zei hij zondag in "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).

"De PS zal nooit deelnemen aan de politieke uitkleding van de sociale zekerheid, de pensioenhervorming, de indexsprong en de flexibele arbeidsmarkt" die de MR/N-VA-regering sinds drie jaar uitvoert.

Paul Magnette drukte ook de geruchten de kop in als zou het Brussels parlementslid en gewezen cdH'ster Mahinur Ozdemir op weg zijn naar de PS. De voorwaarden voor toetreding tot de PS zijn "voor iedereen dezelfde", merkte hij op. De partij is voorstander van de lekenstaat en "indien ze de Armeense genocide niet wil erkennen "is het 'neen'".