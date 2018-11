Waals minister foetert: “In onze supermarkten ligt vooral vlees van Poolse everzwijnen. Dat is absurd!” Karen Van Eyken

15 november 2018

12u29

Bron: La Dernière Heure, RTBF, Belga 5 De Waalse Landbouwminister, René Collin (cdH), protesteert tegen het feit dat supermarkten voornamelijk wild verkopen dat niet uit ons land afkomstig is. Zeker met de Afrikaanse varkenspest in het achterhoofd die welig tiert in bepaalde delen van de provincie Luxemburg, zouden de supermarkten zich best solidair tonen met het Waalse wild in plaats van te opteren voor import.

Op 13 september werd de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg. Het is een zeer besmettelijke ziekte die zowel varkens als everzwijnen treft, maar voorlopig bleef het aantal positieve gevallen bij ons beperkt tot wilde everzwijnen.

Maar het Belgische wild om die reden in het verdomhoekje plaatsen, is niet aan de orde, vindt de minister. In ‘La Dernière Heure’ wijst Collin de supermarkten met de vinger. Hij hekelt de situatie als “volledig absurd”. “Ik constateer dat het merendeel van de wildproducten die aan de consumenten wordt aangeboden niet afkomstig is uit België (en Wallonië in het bijzonder), terwijl onze regio meer dan 550.000 hectare bos telt met wildpopulaties van hoge kwaliteit”, stelt de minister.

“Gebrek aan respect”

Volgens Collin is het een “gebrek aan respect voor de burger”. De grote merken “gaan naar Polen om vlees te halen terwijl zich net in dat land zowat de meeste besmettingen met Afrikaanse varkenspest hebben voorgedaan”.

De supermarkten van hun kant claimen dat de voorraad binnenlands wild onvoldoende is om de vraag bij te benen. “Dat is volkomen onjuist”, verklaart de minister. “Nu het jachtseizoen volop bezig is, kunnen alle consumenten tevreden gesteld worden met Belgisch everzwijnenvlees van hoge kwaliteit. De enige reden waarom de supermarkten het vlees elders gaan halen is de lagere prijs, terwijl we net de sectoren moeten steunen die getroffen zijn door het varkenspestvirus.”

De minister wijst er nog op op dat hij reeds heeft beslist om alle beperkingen voor het schieten van everzwijnen op te heffen voor het jachtseizoen 2018-2019. Bovendien is de jacht op everzwijnen verlengd tot in februari volgend jaar.

