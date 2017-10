Waals minister Di Antonio subsidieert dierenwelzijnsbeurs in eigen gemeente TT

18u06

Bron: Belga 0 BELGA Waals minister Carlo Di Antonio. Het weekblad 'Le Vif' onthult vandaag dat het kabinet van Waals minister Carlo Di Antonio (cdH) tot tweemaal toe subsidies heeft gegeven aan een vereniging uit Dour om een dierenwelzijnbeurs te organiseren in die gemeente, waar de minister titelvoerend burgemeester is. Di Antonio is minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Transport, Openbare Werken en Dierenwelzijn.

Volgens Le Vif heeft Di Antonio in twee schijven (2015 en 2016) in totaal voor 40.000 euro aan subsidies uitgekeerd aan een vzw, opgericht door de voorzitster van de tennisclub van Dour en door twee van zijn kabinetsmedewerkers, bevoegd voor dierenwelzijn. Het gaat om twee cdH-militanten uit Hensies en Dour.



De vzw heeft haar maatschappelijke zetel op hetzelfde adres als talrijke bedrijven en verenigingen van de minister. Ze kreeg van het Waals gewest 17.300 euro in 2015 en 23.000 in 2016 om een dierenwelzijnsbeurs te organiseren op de festivalsite van Dour, aldus nog het weekblad.

